Thiago Motta: “Mourinho persona vera, stima vera per lui. Saremo sempre amici”

Il tecnico dello Spezia ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma del suo ex allenatore all'Inter

"Abbiamo preso due gol su corner ed erano evitabili. Stima enorme per Mourinho, ed è reciproca. Persona vera, gli voglio bene e lui a me. Siamo stati rivali per 90', prima e dopo saremo sempre amici. Mercato? Per ora è chiuso, stiamo aspettando cosa succederà. Se si apre vedremo insieme alla società cosa possiamo fare. Oggi non ho avuto la sensazione che potevamo tornare in partita e mi dispiace".