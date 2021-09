Thiago Motta verso il Milan: “Salcedo sta bene e può fare la differenza”

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore dello Spezia in conferenza stampa verso il match in programma domani

Alla vigilia della sfida contro il Milan, l’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato oggi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni su Eddie Salcedo, attaccante in prestito dall’Inter: “Strelec e Salcedo? Stanno bene entrambi, per questo sono in gruppo per la partita di domani, e come gli altri hanno la possibilità di partire titolari o di entrare durante il corso della gara, momento in cui un giocatore può fare la differenza perché, come abbiamo sperimentato con Bourabia, tante partite si vincono alla fine”, riporta il sito ufficiale dello Spezia.