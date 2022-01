Thiago Motta: “Sensazioni ottime dopo vittoria sul Milan. Arbitro? No ai processi”

Le parole del tecnico dello Spezia in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Sampdoria

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Sampdoria. Inevitabile per l'ex Inter tornare sulla vittoria dell'ultimo turno contro il Milan, tra le polemiche per l'errore dell'arbitro serra. Questo il suo parere: “In questo momento, dopo la vittoria di San Siro, le sensazioni sono ottime. La fiducia è alta, abbiamo la consapevolezza che il lavoro svolto in campo sia quello giusto e speriamo di continuare su questa strada. Non credo vadano fatti processi sulle decisioni arbitrali e nonostante io stesso sia stato in disaccordo con loro per alcune scelte a nostro sfavore, ho sempre rispettato il loro lavoro e continuerò a farlo.

Dobbiamo stare attenti a non lasciarci andare ora che ci siamo allontanati dalla zona retrocessione. Non possiamo permetterci di fare l’errore di rilassarci, sappiamo quanto abbiamo lottato per arrivare a questo momento e quanto è stato faticoso. Ovviamente non possiamo controllare tutto, l’entusiasmo che si vive all’esterno è buono, ma nella nostra quotidianità dobbiamo restare coi pedi per terra, essere un gruppo serio, lavorare e dare il massimo restando focalizzati sul nostro obiettivo. La prossima partita è importantissima, allo stesso modo di come lo sono state tutte le altre affrontate fino adesso. Dobbiamo concentrarci per fare del nostro meglio, affrontandola al massimo come abbiamo sempre fatto".