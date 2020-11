Thorgan Hazard: “Storie su mio fratello? Nessuno conosce il covid19. Lukaku? Meglio ci sia”

Thorgan Hazard, centrocampista del Borussia Dortmund e fratello di Eden, ha parlato del fratello che non ha potuto raggiungere il Belgio per il covid19: «Sta per fare un secondo test e forse sarà negativo, ma non credo che riuscirà a raggiungerci in Nazionale. Ci sono molte storie che circolano? Non le ho lette o sentite. Penso che molte persone non capiscano nulla di questo virus».

In Belgio c’è anche un po’ di apprensione per le condizioni di Lukaku. Viene da un problema muscolare e il ct Martinez ha comunque deciso di convocarlo: «È sempre meglio che ci sia. Segna sempre e pesa molto sulle difese. Ma c’è abbiamo anche altre qualità e ci sono altri attaccanti che possono segnare», ha sottolineato il connazionale dell’attaccante nerazzurro.

(Fonte: www.voetbalkrant.com)