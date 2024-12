Nella serata in cui l'AIC ha celebrato il suo gol al Milan nell'anno dello scudetto,Marcus Thuram ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset. Intanto il calciatore nerazzurro si è soffermato sul momento della squadra: «La differenza di rendimento tra campionato e Champions? Le gare non si somigliano, ci sono grandissime squadre in Serie A, abbiamo incontrato dei problemi a inizio anno, ma adesso stiamo andando bene e stiamo crescendo. In CL abbiamo fatto cinque gare serie, abbiamo vinto quattro partite e fatto un pareggio in casa del Manchester City e non abbiamo ancora preso gol, siamo contenti».