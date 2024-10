In casa inter c'è preoccupazione per le condizioni fisiche di Marcus Thuram: l'attaccante francese è uscito anzitempo dalla sfida contro il Torino (match nel quale ha realizzato una strepitosa tripletta) per un colpo alla caviglia, e potrebbe ora saltare gli impegni di Nations League con la Francia. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Marcus Thuram combatte con la caviglia che potrebbe fargli saltare la sfida di oggi di Nations League contro Israele a Budapest".