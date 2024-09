Thuram fa il Lautaro. “Centravanti totale. E il suo campionario tecnico…”

Il 4-0 all'Atalanta è un messaggio forte e chiaro a tutte: l'Inter c'è e non ha nessuna voglia di fermarsi. La Gazzetta dello Sport, nell'analisi del momento in casa nerazzurra, ha voluto porre l'attenzione anche su Thuram , protagonista assoluto con 4 gol in 3 partite.

"Dopo le prime due presenze in campionato Lautaro non ha ancora segnato (mai successo da quando è all’Inter) ma il digiuno non incide. Perché il Toro adesso lo fa Thuram, capocannoniere della Serie A con quattro gol in tre partite e un campionario tecnico che più vario di così non si può: colpo di testa, tocco sotto, stoccata da rapace, persino autorete procurata. La dipendenza da Lautaro, vecchio vizio nerazzurro che negli anni ha regalato soddisfazioni e trofei ma anche qualche passaggio a vuoto in area, oggi è stata superata grazie al nuovo Thuram, centravanti totale (mentre il capitano allarga gli orizzonti, muovendosi da tuttocampista come ha fatto contro l’Atalanta)"