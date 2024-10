Marcus Thuram è stato convocato da Deschamps per le prossime due partite della Nazionale francese. Sono entrambi match di Nations League, quella di giovedì 10 ottobre alle 20.45 contro Israele (si gioca a Budapest) e quella contro il Belgio a Bruxelles di lunedì 14 alle 20.45. Il calciatore dell'Inter nella gara contro il Torino ha segnato una tripletta. Ma ha rimediato anche un brutto fallo alla caviglia per il quale ieri sera anche Inzaghi sembrava preoccupato. «Ha detto di non poter proseguire perché aveva sangue sul tendine, ha preso una botta ed è da valutare», ha detto il mister.