Il nuovo centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset. Ecco le sue parole: "Il primo interessamento della Juve? Avevo 17 anni, se vieni qui a quell'età non giochi: solo se sei un fenomeno, ma io non lo ero. Era meglio andare a Nizza a giocare per poi venire qui.

Marcus? Quando incontrerò mio fratello, non gli dirò niente: riderò con lui, lo guarderò negli occhi e poi giocheremo. Il gol con la Next Gen? Non è una mia specialità far gol, né da lontano né da vicino (ride, ndr)".