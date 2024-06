Deschamps: “La presa di posizione di Mbappé e Thuram? Sono liberi e…”

Due dei suoi, Thuram prima e Mabppé dopo, hanno commentato la questione elezioni in Francia e hanno fatto un appello ai cittadini francesi perché votino contro l'estrema destra. Didier Deschamps , però, non ha voluto esporsi in merito.

«Da parte mia o della Federazione francese non c'è alcun consiglio da dare. I giocatori sono liberi di dire quello che pensano. Personalmente posso solo seguire ciò che mi sembra più importante, votare è un dovere civico dei francesi. Non commento quanto hanno detto, discutono tra loro, alcuni prendono posizione, altri no. Questa è libertà, sono cittadini. Quello che ci aspetta domani, i 90 minuti di una partita, in ogni caso hanno la capacità di unire tutti», ha detto il CT francese.