In attesa di Lautaro, a trascinare l'Inter in queste prime tre giornate di campionato è stato Marcus Thuram . Si è ripresentato alla Pinetina in grande condizione e sul campo arrivano anche i gol.

"Un Europeo deludente con la Francia, zero gol segnati. Un ritorno all’Inter strepitoso: 4 reti in tre giornate e l’ascesa al trono di momentaneo capocannoniere della Serie A, e se continua così sarà dura scalzarlo. Ora Marcus Thuram realizza anche i gol facili, come dimostra la doppietta contro l’Atalanta. Sembra aver risolto quel che era un problema, l’emotività sui palloni comodi. Con i 4 gol in tre partite, ha già raggiunto un quarto delle reti fatte nell’intera Serie A 2023-24 (17). Sullo sfondo, la rivalità familiare con Khephren, il fratello alla Juve. A chi lo scudetto?", analizza La Gazzetta dello Sport