I due ex giocatori nerazzurri si sono riferiti in questi termini al giocatore francese che ha segnato due gol contro l'Atalanta

"Forte di cuore e di testa". Lele Adani ha parlato in questi termini di Marcus Thuram su Twitch durante una delle live del programma che condivide con Ventola e Cassano, Viva el Futbol. L'ex giocatore ha elogiato il francese e ha avuto l'appoggio anche dell'ex attaccante che ha condiviso i suoi elogi.

«Forte, forte e non me l'aspettavo», ha detto Antonio Cassano che ha aggiunto: «E poi ha una cosa particolare. È sempre sorridente, mai musone. Vlahovic a volte mi sembra parli da solo, bla bla bla, mentre è in campo».