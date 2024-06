"Nel 1998 la Francia vinse il Mondiale di casa con un centravanti come Stephane Guivarc’h, non esattamente un nome di primo piano. Altro discorso nel 2000, all’Europeo in Belgio e Olanda: i Bleus si laurearono campioni con Cristophe Dugarry e David Trezeguet ad alternarsi nella casella di punta frontale. Trezeguet era un cavallo di razza del ruolo, Dugarry un po’ meno. Nel 2018, al Mondiale in Russia, la maglia numero 9 apparteneva a Giroud. È singolare che Karim Benzema, ex centravanti del Real Madrid, Pallone d’oro 2022, con la Francia abbia vinto soltanto la Nations League, ma qui c’entrano i suoi rapporti tesi con Deschamps. Ora tocca a Thuram junior, figlio di Lilian, difensore campione del mondo nel 1998 e d’Europa nel 2000. Lunedì contro l’Austria si ritroverà davanti Marko Arnautovic, in pratica la sua riserva all’Inter", racconta La Gazzetta.