Inter-Siviglia, i tifosi nerazzurri ‘vicini’ grazie a ‘Köln Calling’: ecco in cosa consiste

Ovunque tu sia, il tuo cuore è a Colonia per la finale di Europa League. Grande successo per l’iniziativa Köln Calling, per portare virtualmente a Colonia i tifosi nerazzurri.

Alcuni tifosi degli Inter Club hanno attivato spontaneamente l’iniziativa dopo la vittoria contro lo Shakhtar, che consiste nel geolocalizzare a Colonia i propri contenuti social di supporto alla squadra. Così da far sentire, almeno digitalmente, la vicinanza dei fan in vista della finale. L’iniziativa è aperta ai tifosi di tutto il mondo. Basta postare post o stories di supporto alla squadra e geolocalizzarsi a Köln e taggare le pagine social ufficiali Inter.

Köln Calling sta coinvolgendo il mondo nerazzurro a 360 gradi: dalle Legend alle giocatrici della squadra femminile, passando per i tifosi vip, i membri Inter Club, i soci membership, il settore giovanile e i bambini di Inter Academy.