Assogna (Sky): “Mai controprova ma tifosi di Inter e Milan fanno la differenza. Perisic…”

Il giornalista ha detto la sua sulla lotta scudetto tra le due milanesi e si è soffermato anche sulla continuità del croato

Paolo Assogna, a Skysport, ha commentato la vittoria dell'Intera Udine dopo i tre punti conquistati dal Milan. «Non avremo mai la controprova, ma i tifosi nerazzurri e quelli rossoneri potrebbero aver spinto fin qui le loro squadre dando un certo tipo di risposta in quanto a tifo ed entusiasmo. Gli stadi sono sempre pieni. Invece a Napoli, dove questa empatia non è uguale rispetto a Milano, coincide con una squadra che non è arrivata fino in fondo. Pur avendo, la squadra di Spalletti, un grande livello tecnico. Possiamo metterci dentro a queste difficoltà anche il rapporto tra società e tifosi».