FOTO – Lazio-Inter, i tifosi laziali non dimenticano: striscioni per Anderson e Luiz Felipe

I due striscioni esposti dai tifosi della Lazio in occasione del match di Conference League con il Marsiglia

A cinque giorni da Lazio-Inter, si continua a parlare del discusso gol di Felipe Anderson e l'espulsione di Luiz Felipe. I tifosi biancocelesti, come riporta Lalaziosiamonoi, hanno esposto due striscioni a favore dei due giocatori in occasione di Lazio-Marsiglia. "Felipe Anderson non ti curar di loro…segna e godi!", recita uno, l’altro “Luiz Felipe: voce è meu amigo especial!!”.