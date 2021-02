Milan-Inter, anche i tifosi rossoneri si sono ritrovati fuori dal Meazza

Cori e incitamenti anche per il club milanista: i sostenitori rossoneri si sono ritrovati davanti allo stadio

Anche i tifosi del Milan si sono ritrovati davanti al Meazza per accogliere la propria squadra all'arrivo allo stadio per la sfida contro l'Inter. Giornata che vale il primo posto in classifica e anche i rossoneri, come i sostenitori interisti, non sono voluti mancare all'appuntamento per incitare la formazione di Pioli. Le immagini sono state postate sui social dai colleghi di Milan News che lavorano al seguito del club rossonero: