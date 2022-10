Repubblica – Serie A, i tifosi riscoprono lo stadio: 40mln di incassi in più per i club

Dopo la pandemia, il tifoso italiano ha riscoperto la soddisfazione di frequentare lo stadio. Uno studio di Repubblica testimonia come il pubblico calcistico della Serie A abbia riassaporato il rito del calcio dal vivo. Per la gioia dei club, che a fine stagione si ritroveranno con ogni probabilità maggiori incassi:

"Un anno fa restavano invenduti un quarto dei biglietti a disposizione, nonostante le limitazioni. Forse era paura del virus, forse il fastidio della mascherina. Da quando ad aprile sono state riaperte le porte senza limitazioni qualcosa è cambiato. Ma in questa stagione il gusto di tifare dal vivo è persino aumentato. Dall’inizio della stagione, gli stadi italiani sono i terzi in Europa per riempimento, dietro solo agli inarrivabili, inglesi e tedeschi, sempre oltre il 90%. Ma con più dell’81% di biglietti venduti la Serie A ha staccato francesi e spagnoli, che galleggiano poco oltre il 76%. La stessa media che, anche tenendo conto delle restrizioni, aveva la Serie A nella scorsa stagione. Da agosto invece le squadre vendono il 5-6% di biglietti in più. Un risultato che, se durasse fino a fine stagione, e considerando il prezzo di un biglietto medio intorno agli 80 euro, garantirebbe circa 40 milioni di euro di entrate in più rispetto alle attese".