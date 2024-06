Attenzione a un altro dato: non sono molti gli attaccanti che nella storia nerazzurra hanno iniziato la settima stagione consecutiva come farà Lautaro, che è sbarcato a Milano nell'estate 2018. Motivo? Bisogna segnare con un certa continuità per indossare a lungo questa maglia... Tanto per fare qualche esempio Icardi e Domenghini si sono fermati a 5, Nyers, Cruz e Vieri a 6. A 7 stagioni filate è arrivato Boninsegna, dal 1969-70 al 1975-76; a 8 Recoba, dal 1999-2000 al 2006-07. Inarrivabili per il momento Altobelli e Lorenzi con 11, Meazza con 13 e Mazzola 17”, si legge.