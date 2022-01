Tinti: “Raspadori al Lipsia? Meglio stia al Sassuolo. Mercato Inter? Solo con uscite”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'agente tra gli altri di Bastoni e Raspadori ha parlato dei giocatori italiani in rampa di lancio

«Sì, il difensore Gatti del Frosinone. Sta per sbarcare in A, con merito. Eppure aveva rischiato di perdersi. Finito in D, poi ha trovato spazio alla Pro Patria. Ma ha rischiato. E storie simili sono quelle di Lucca del Pisa, finito tra i dilettanti, e di Moro del Catania che il Padova ha mandato in giro in prestito».