Tiribocchi: “Inter avanti ma il derby non è scontato. L’anti Juve si deciderà…”

Simone Tiribocchi, ex attaccante e oggi commentatore tecnico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘: “Il derby di Milano? Ad oggi c’è grande differenza. Ma per esempio nel derby di Roma, dove la Lazio arrivava meglio e abbiamo visto cosa è successo. Non credo che sia una partita così scontata, anche se l’Inter sembra avanti, soprattutto come mentalità“.

Per Tiribocchi lo scontro diretto tra Lazio e Inter del 16 febbraio decreterà l’anti Juve: “Lo scontro diretto dirà tanto, da qui alla fine perderanno qualche punto. Per rimanere attaccati alla Juventus devono affrontare lo scontro diretto e vincerlo. E lì si capirà qualcosa di più“.