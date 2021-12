Tiribocchi: “Inter, un vantaggio importante sulle altre. Lautaro? Senza Lukaku…”

Le considerazioni dell'ex attaccante per DAZN dopo la vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi contro il Cagliari

Nel post partita di DAZN, Simone Tiribocchi ha parlato dell'Inter che col poker sul Cagliari è tornata in vetta in Serie A. Queste le sue considerazioni: "Più forte delle altre in campo, ma anche mentalmente. Questo è sicuramente un vantaggio importante nei confronti delle altre squadre. Lautaro può fare sicuramente più gol quest'anno perché senza Lukaku interpreta diversamente il ruolo: non gioca a 50 metri dalla porta, corre meno e non deve stare al servizio del suo compagno di reparto.