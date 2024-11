Le parole dell'ex centravanti: "Mi sembra meno attaccato al gol: prima soffriva quei momenti in cui non faceva gol e andava in sbattimento"

Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Simone Tiribocchi, ex centravanti, ha stilato la top 10 degli attaccanti in Serie A, mettendo al primo posto Lautaro Martinez: "Il più forte è Lautaro. Anche Thuram è cambiato come attaccante, può fare anche la prima punta: ma Lautaro è completo, non gli manca nulla. E poi mi sembra molto più sicuro di sé e meno attaccato al gol: prima soffriva quei momenti in cui non faceva gol e andava in sbattimento. Se lui non ha quei 2-3 mesi senza segnare, arriva a 30 tutti gli anni ragazzi".