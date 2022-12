Tite, messaggio a Pelè: “Auguro tanta salute al nostro extraterrestre”

Intanto anche Tite, come milioni di brasiliani, vuole dedicare un messaggio a Pelè, come aveva già fatto due giorni fa

Il ct del Brasile, Tite, è alle prese con il problema degli infortuni che lo hanno privato di Alex Telles e Gabriel Jesus per tutto il Mondiale, e di Alex Sandro e Neymar per l'ottavo di finale di lunedì contro la Corea del Sud. Ma intanto anche lui, come milioni di brasiliani, vuole dedicare un messaggio a Pelè, come aveva già fatto due giorni fa. "Gli auguro tanta salute, lui è il nostro maggior rappresentante - le parole di Tite -, un extraterrestre fattosi terrestre. I nostri sentimenti sono per lui".