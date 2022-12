Chi sostituirà Tite? GdS: “Tra i candidati spunta Mourinho anche se…”

"I nomi in lizza sono tanti e tra i molti fa capolino Guardiola. Prima del Mondiale, Francisco Novelletto, vice-presidente della Cbf, la federcalcio brasiliana, aveva confermato come Pep fosse stato contattato nei mesi precedenti e come avesse dato una sua disponibilità di massima: «Poi abbiamo discusso con il suo agente. Guardiola al City guadagna 24 milioni di euro, un salario per noi insostenibile». In queste ore si parla di Mano Menezes dell’Internacional di Porto Alegre; del portoghese Jorge Jesus del Fenerbhaçe; di Luis Castro del Botafogo; di Dorival jr. ex Flamengo, oggi libero; di Diniz della Fluminense. Qualcuno nomina Luis Enrique, che ha appena chiuso con la Spagna. Una girandola di nomi, ma oggi il favorito sembra Abel Ferreira, 44 anni, portoghese, vincitore di due Libertadores con il Palmeiras, l’unico con il quale pare ci sia stato un contatto. La decisione non è imminente. Ednaldo Rodrigues, il presidente federale, dovrebbe ufficializzare a gennaio la nomina del nuovo c.t. e da qui a un mese può succedere che spunti un nome a sorpresa. Rodrigues non ha escluso l’opzione c.t. straniero. Abel Ferreira è portoghese e andrebbe bene anche sotto questo aspetto, ma pare di capire che Rodrigues, nel momento in cui parla di allenatore di un altro Paese, pensi a una figura diversa, più nota. Tra le righe spunta pure Mourinho, però è difficile distinguere che cosa ci sia di vero nelle voci che rimbalzano in queste ore", scrive La Gazzetta dello Sport.