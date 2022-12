Tite: “Pelé è stata l’unica persona a farmi tremare per l’emozione”

"Non posso parlare in questa conferenza stampa senza dire nulla su Pelé". Così Tite oggi, alla vigilia della sfida degli ottavi del Mondiale contro la Corea del Sud

(ANSA) - DOHA, 04 DIC - "Non posso parlare in questa conferenza stampa senza dire nulla su Pelé". Così Tite oggi, alla vigilia della sfida degli ottavi del Mondiale contro la Corea del Sud. "Voglio parlarvi dei miei sentimenti - ha detto il ct del Brasile - e dell'unica persona che mi ha fatto tremare, per l'emozione, quando l'ho incontrato e mi sono complimentato con lui".