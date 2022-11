Titolare in Premier e ai Mondiali, in scadenza nel ’24: nome nuovo per l’Inter

Tuttosport propone un nome nuovo per la fascia sinistra dell'Inter: quello di Antonee Robinson, classe '97 in forza al Fulham, che si appresta a disputare un Mondiale da protagonista con gli Stati Uniti. Questo il suo profilo: "Lunedì il direttore sportivo dell'Inter potrà vedere all'opera, nel match degli Stati Uniti contro il Galles, un altro prospetto interessantissimo che risponde all'identikit di Antonee Robinson, già in passato nel mirino del Milan: il ragazzo, sempre titolare in stagione nel Fulham, ha un contratto in scadenza nel 2024, il che - in assenza di rinnovo - ne fa un'occasione di mercato anche alla luce dei suoi 25 anni".