La Stampa – Juve-Inter, il divario tra i trofei dei singoli è ampio: l’abitudine a vincere…

Un divario molto ampio. La Stampa presenta la sfida tra Juventus e Inter di domani sera confrontando i trofei vinti dai calciatori delle due squadre e dalle due formazioni stesse negli ultimi anni: “Da una parte i famosi otto scudetti consecutivi, con l’accompagnamento di otto coppe. Dall’altra, dopo l’ultima gioia (Coppa Italia 2011) un desolante digiuno e, in campionato, niente di meglio di tre quarti posti“.

Tra bianconeri e nerazzurri, in termini di singoli, c’è una differenza netta: “Tra gli 11 probabili titolari di domani hanno già conquistato almeno un campionato in Europa solo Skriniar (Slovacchia), Brozovic (Croazia), Lukaku (Belgio) e l’ultimo arrivato Young (Inghilterra). In tutto appena 5 titoli, meno della metà degli 11 di chi siederà in panchina (Asamoah, Eriksen, Godin e Sanchez). In ogni caso un’inezia se confrontati con i 48 degli juventini (dagli 8 di Bonucci all’unico di De Ligt, passando per i 6 di Alex Sandro, Matuidi e Ronaldo) che salirebbero a 55 in caso di presenza dal 1’ di Chiellini al posto dell’olandese“.

Il quotidiano, poi, allarga il confronto a tutte le competizioni: “La forbice si allarga ulteriormente se si considerano le coppe nazionali: la Juve stravince 64 a 11. E completa il quadro con i successi internazionali: nell’Inter solo Young ha festeggiato con il Manchester United un’Europa League nel 2017, mente Matuidi è campione del mondo con la Francia, CR7 lo è d’Europa col Portogallo e tra lui, Danilo ed Alex Sandro contano 17 tra Champions, Libertadores e coppe varie. Poi, certo, in campo non vanno i palmares. Ma l’abitudine a vincere e a giocare partite decisive il loro peso ce l’hanno“.