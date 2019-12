Non sarà Emerson Palmieri il rinforzo per la corsia mancina dell’Inter: l’esterno italo-brasiliano del Chelsea piace ad Antonio Conte, ma le richieste economiche dei Blues rendono l’affare pressochè impossibile, a maggior ragione a gennaio. Secondo tuttomercatoweb.com, il club londinese chiede più di 40 milioni di euro per l’ex Roma, non prendendo in considerazione l’ipotesi prestito: impossibile, a queste condizioni, che l’Inter possa anche solo fare un tentativo.