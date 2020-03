Toldo: “D’accordo col rugby che ha terminato la stagione. Taglio stipendio? Io lo farei”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, ha parlato così dell’emergenza Coronavirus e delle ripercussioni che questa potrà avere in futuro: “I più intelligenti in futuro avranno capito la lezione, altri forse riprenderanno la stessa vita di sempre. Siamo tutti in ansia, attaccati alle notizie della sera per sapere le novità. Ci sono ancora tanti morti ed è veramente dura. Bisogna attenersi al alle regole, prendere le precauzioni”.

In questo periodo che cosa fa in casa?

“Passo le giornate con i ragazzi. La mia compagna Susanna mi ha dato una bambina che ora ha tre mesi, Bianca. Ad ogni sua richiesta siamo pronti a muoverci, dal latte alla necessità di cambiarla. Eppoi faccio un po’ di pulizie in casa e sono ben contento di farle. Guardo la tv, potrei leggere di più ma sono un po’ pigro. Mi piacciono i film divertenti, che danno buon umore o anche quelli di spionaggio”.

Che cosa ci lascerà questa situazione quando torneremo alla normalità?

“Un bel segno. I più intelligenti e i più saggi coglieranno l’aspetto positivo, sapranno imparare la lezione e capiranno che bisogna vivere diversamente. Altri rientreranno forse subito nel marasma generale di sempre”.

Il campionato: riprenderà o verrà annullato a suo parere?

“In questo momento il calcio è l’ultimo dei miei pensieri. Ammiro le decisioni coraggiose come quella del rugby che ha deciso di chiudere la stagione. Non ammiro quelle persone che non dicono per il timore di prendere delle decisioni. Le persone di responsabilità devono uscire allo scoperto. Il rugby ha insegnato che i valori sono altri. E io sono d’accordo con loro”.

Se fosse un giocatore si ridurrebbe lo stipendio del 20 o 30%?

“Sì, non so quale sia la percentuale fissata ma lo farei”.

E alla fine lo faranno anche tanti calciatori?

“Spero che possa essere una soluzione accettata dai calciatori e che il calcio dimostri che ci sono altri valori”.