Toldo: “Felice per l’Inter, ha riordinato le idee. Non pensavo che Inzaghi…”

L'ex portiere nerazzurro parla della lotta scudetto ed elogia il lavoro del tecnico

Intervenuto nel corso della trasmissione Radio Anch'io Sport, Francesco Toldo ha parlato della lotta scudetto. L'ex portiere nerazzurro stupito dall'impatto che Simone Inzaghi ha avuto nell'Inter: "È il campionato di Serie A che tutti vogliamo. Sono felice per l'Inter perché ha riordinato le idee. Non pensavo che Inzaghi all'inizio del campionato facesse così bene, bisogna dargli merito perché ha fatto un ottimo lavoro sia in difesa, dove prende pochi gol, e in attacco. È giusto vedere battaglia nel nostro campionato e non più una solita squadra vince mentre le altre seguono a distanza".