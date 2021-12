Tolisso-Bayern Monaco, è finita: occasione a parametro zero, c’è anche l’Inter

Il centrocampista francese non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno: diversi club hanno già mostrato interesse

Il mercato dei parametri zero sta per entrare nel vivo: sono tanti i calciatori in scadenza di contratto che hanno deciso di non rinnovare e di cambiare aria. Tra questi c'è anche Corentin Tolisso, centrocampista francese che lascerà il Bayern Monaco. Come scrive la Bild, le parti non hanno trovato alcuna intesa, e diversi club hanno già mostrato interesse, inclusa l'Inter, particolarmente attenta a queste situazioni (come dimostrano i vari Onana e Ginter). La concorrenza non manca di certo: oltre ai nerazzurri ci sono anche la Roma, Real Madrid e Atletico Madrid. Il club bavarese spera che qualcuno si faccia avanti a gennaio, così da non perdere il giocatore a zero, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale.