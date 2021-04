Tom Ince: “Inter? Succedesse adesso non ci penserei due volte. È stato surreale…”

In una lunga intervista rilasciata a The Athletic, Tom Ince ripercorre le tappe più importanti della sua carriera

In una lunga intervista rilasciata a The Athletic, Tom Ince ripercorre le tappe più importanti della sua carriera. Il giocatore parla delle sue scelte e ammette di aver sbagliato ad aver rifiutato l'Inter quando si presentò l'occasione di vestire la maglia nerazzurra. "Mi guardo indietro e mi chiedo se ho preso le decisioni corrette per quanto riguarda i club in cui sono andato, o se fosse un'opzione migliore rimanere o andare da qualche altra parte. Ma non posso tornare indietro e cambiarlo, devo guardare al presente".