Tommasi: “Speriamo di avere presto una data certa per ripartire. Quarantena? Da capire se…”

“Abbiamo analizzato il protocollo, sicuramente ci sono delle criticità già evidenziate dai club e speriamo si possano superare per poter ripartire”. A parlare è Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, intervenuto ai microfoni di RaiNews24. “La questione ritiri? Non avere una data certa di inizio non aiuta, serve capire cosa fare quando si viaggia e poi si torna a casa. Vorremmo avere più dati, sui casi di positività che rischiano di bloccare la stagione. C’è la possibilità che la stagione si fermi di nuovo dopo che è iniziata. Bisogna capire se la quarantena riguarda tutta la rosa o solo le persone in contatto con la persona positiva, che siano atleti o addetti ai lavori”.

“Siamo in contatto con i medici, essere tutti allineati sulla stessa posizione aiuta a superare le problematiche. Per noi è importante che ci siano condizioni uniformi per ripartire. E’ uno degli scogli da superare, ma il tema della sicurezza dei lavoratori non riguarda solo il mondo del calcio. A oggi la difficoltà è avere una data certa per ripartire. Speriamo di averla il prima possibile. Ai tifosi dico che serve pazienza, ci stavamo abituando a vedere le partite in tv e magari questa pausa forzata farà tornare la voglia di andare allo stadio. Speriamo di poterlo fare quanto prima”.