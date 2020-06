In Francia – Su Tonali c’è un’altra big europea: l’Inter accelera e prepara l’offerta ‘alla Barella’

C’è anche il Paris Saint-Germain sulle tracce di Sandro Tonali. A riferirlo è Le10Sport: il direttore sportivo dei transalpini sta monitorando la situazione del centrocampista del Brescia, obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter.

Il portale francese sottolinea come la strada per il PSG sia in salita proprio per il forte interesse dell’Inter, che sta già preparando l’offerta da presentare alle ‘Rondinelle‘ per ottenere il sì. Confermata l’indiscrezione del Corriere dello Sport: la soluzione migliore è la formula ‘alla Barella’, con un prestito oneroso di uno o due anni e un obbligo di riscatto per un totale di 50 milioni di euro, cifra richiesta dal presidente Cellino.