Euroderby, Tonali: “Domani in campo per cambiare questa stagione. Non abbiamo bisogno…”

"Ci parliamo spesso, ma per scendere in campo domani non c'è bisogno di parlare con nessuno... Chiunque indossi la maglia del Milan domani sa benissimo l'importanza e cosa bisogna dare per poter essere orgogliosi e poter dire che abbiamo dato tutto. Non c'è bisogno di dire cosa bisogna fare domani, lo sappiamo benissimo tutti".

La partita di domani cambia la stagione?

"Sicuramente qualcosa cambia. Tanti obiettivi di inizio anno non sono andati come dovevano andare, ma domani scenderemo in campo per cambiare questa stagione. A noi farà la differenza. Volevamo ripeterci e non ci siamo riusciti in campionato e non è stato semplicissimo. Domani avrà un peso importante questa partita".