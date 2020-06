Pedullà – Tonali, Marotta affonderebbe subito il colpo. Juve più attendista. PSG out

Si tratta di una questione di tempo. Su Tonali l’Inter c’è e secondo Alfredo Pedullà sarebbe disposta anche ad accelerare ora per prenderlo. “La Juve rimane in lizza, ma più attendista. Il PSG, interessato al centrocampista del Brescia, non ha margini di manovra. Marotta ha fatto una distinzione tra la valutazione di Chiesa, 70 mln, e quella di Tonali che, dice, è più facile da raggiungere. Affonderebbe il colpo anche subito, ma sta aspettando pur avendo un forte gradimento del giocatore. Su questa trattativa servirà tanta pazienza”, ha assicurato il giornalista a Sportitalia.

(Fonte: SI)