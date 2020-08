Tonali a Milano, ma negati contatti con l’Inter: c’è ottimismo, si cerca l’accordo con Cellino

L’Inter non molla la presa per Sandro Tonali: il gioiellino del Brescia è uno dei primi obiettivi di mercato dei nerazzurri che, dopo aver trovato da tempo un accordo con il giocatore, devono ora raggiungere un’intesa con Cellino. Nel frattempo il Corriere dello Sport rivela un particolare andato in scena nella giornata di ieri: “Ieri in città c’era Tonali con fidanzata. Non si è visto in sede e tutti negano contatti con il mondo Inter, ma fosse per lui sarebbe già nerazzurro. Manca l’accordo tra Marotta e Cellino, ma c’è ottimismo“.