TS – Attenta Inter, Juve in pressing su Tonali: Paratici vuole evitare l’asta internazionale, il Brescia…

Fabio Paratici si muove in prima persona per bloccare Sandro Tonali. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il direttore sportivo della Juventus vuole evitare aste con Inter, Paris Saint-Germain e Manchester United e sta cercando di ottenere una prelazione per il gioiellino azzurro. Un nuovo colpo ‘alla Kulusevski‘ per aggiudicarsi subito uno dei talenti più importanti del campionato.

Il presidente del Brescia Cellino è intenzionato a rimandare ogni discorso all’estate, nonostante i tentativi dei bianconeri che propongono qualche giovane interessante insieme a un ricco assegno per convincerlo a lasciarlo partire.