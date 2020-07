CdS – Inter, la differenza tra secondo e quarto posto è ‘un Tonali’: Conte se ne faccia una ragione

Una quindicina di milioni, che corrispondono al costo annuale di un Tonali, per esempio, se si considera l’ammortamento e l’ingaggio. È questa la differenza tra il secondo e il quarto posto. Il Corriere dello Sport commenta le dichiarazioni di Conte, che ha affermato che “il secondo è il primo dei perdenti“.

“Conte se ne faccia una ragione e capisca in fretta quanto è importante quel tesoretto, visto che si aspetta di avere un’Inter ancora più forte” scrive il quotidiano, che poi sottolinea che non c’è nessuna “vera gloria“, come affermato dal tecnico dell’Inter, ma il processo di crescita passa anche da un piazzamento dal quarto al secondo posto.