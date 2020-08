Sky – Milan, tentativo per Tonali ma bisogna guardare in faccia la realtà

“L’Inter è in netto vantaggio ma il Milan ci ha provato e ci spera. Farebbe al caso dei rossoneri perché è compatibile con il sistema di gioco di Pioli, ma bisogna guardare in faccia la realtà, l’Inter in questo momento è in netto vantaggio”. Queste le parole dell’inviato di Skysport a seguito dei rossoneri, Peppe Di Stefano, rispetto al tentativo del club milanista di soffiare Sandro Tonali ai nerazzurri. Maldini e Massara hanno provando un affondo sul centrocampista del Brescia per un prestito molto oneroso con diritto di riscatto, ma al momento Cellino ha detto no. E si aspetta il rilancio dell’Inter.

(Fonte: SS24)