Mercato, Il Mattino: “Tonali, richiesta choc. E a questa cifra Sandro è destinato a…”

E’ fittissima la concorrenza per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia classe 2000 è nel mirino anche dell’Inter, ma, come spiega Il Mattino, anche il Napoli sarebbe sulle sue tracce: “Ancora una volta l’altra sera De Laurentiis ha ammirato e sospirato alla vista di Sandro Tonali. A gennaio e ancora i primi di febbraio è tornato alla carica con il suo amico presidente, Massimo Cellino. Il patron azzurro ha offerto una cifra mostruosa per il talento del Brescia, una cifra che tra bonus e obiettivi di vario tipo porta a una valutazione complessiva del suo cartellino di circa 45 milioni di euro.

Ma Cellino ha confermato che per meno di 80 milioni Tonali non lo dà via. La Florio e Bozzo, i suoi agenti, hanno più volte parlato con il club azzurro ma è chiaro che è tutto nelle mani di Cellino. Ma col Brescia non è facile trattare: se questa è la cifra è evidente che Tonali è destinato alla Liga o alla Premier. Se poi dovessero abbassarsi le richiesta del Brescia, De Laurentiis c’ è. Ed è la prova, questa, di un Napoli che cambierà volto la prossima estate ma che non punta a ridimensionarsi. In ogni caso, Cellino e De Laurentiis, alleati in Lega Calcio, si sono dati appuntamento ad aprile. Ben sapendo che in pole, in Italia, ci sono la Juventus e il Milan. Ma nel mirino di De Laurentiis c’ è anche un altro centrocampista, Castrovilli, certamente più alla portata”.