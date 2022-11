Albania-Italia, brutta caduta per Tonali che esce in barella

Durante la gara amichevole tra Albania e ItaliaSandro Tonali, al 42esimo del primo tempo, è uscito in barella dopo essere ricaduto male durante un contrasto in stacco aereo. Il giocatore ha sbattuto la testa e il collo sul terreno di gioco. Stordito, ma rimasto cosciente, si sarebbe fatto male ad una spalla. Ora lo staff medico azzurro valuta gli accertamenti, potrebbero essere fatti a Tirana o al rientro in Italia del calciatore del Milan.