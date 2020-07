Paolo Condò, giornalista di Skysport, ha parlato di Sandro Tonali – giocatore in cima alla lista del mercato nerazzurro – e ha sottolineato: «La sua valutazione? Chi vende vende il fuoriclasse già realizzato, chi compra vorrebbe comprare la speranza, perché è tutto da dimostrare diventerà un fuoriclasse. Valutazione alta cinquanta mln per Tonali che sicuramente finirà in un grande club ma non partirà da titolare».

(Fonte: SS24)