Vanni (Repubblica): “Tonali, alla Juve serve prima una mossa. Chiesa? Treno perso”

Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, ospite a Sportitalia, ha parlato tra le altre cose anche di Tonali, obiettivo dell’Inter, inseguito anche dalla Juventus. “Credo che la Juve abbia necessità di fare cessioni a centrocampo, prima di mettersi sulle tracce del giocatore dovrebbe, ad esempio, liberarsi dell’ingaggio di Pjanic. Anche perché ha preso Kulusevski a prezzo pre-Covid19 e ha bisogno quindi di fare cessioni a centrocampo“, ha spiegato.

Su Chiesa ha detto: “Della Valle come ultimo atto da presidente della Fiorentina ha detto che non lo avrebbe mai venduto. Commisso si è trovato così in una situazione difficile. Poteva vendere il giocatore un anno fa e capitalizzare il massimo e fare l’operazione che Marotta fece con Pogba, vendo un giocatore e faccio una squadra. Commisso ha perso il treno. Il momento per cederlo era un anno fa”.

