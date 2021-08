Toni: “Dzeko mi è sempre piaciuto. Dopo Lukaku, scelta intelligente dell’Inter”

L'ex bomber Luca Toni ha parlato della scelta dell'Inter di puntare su Edin Dzeko dopo Lukaku

«Tantissimo, i grandi campioni hanno sempre quella voglia. Un giocatore che ha vinto, non va in giro a fare delle figuracce, sa se può ancora dare qualcosa o no. Giroud, Ibrahimovic, Ronaldo, Dzeko giocheranno fino a quando si sentiranno bene e faranno la differenza. Il giorno che CR7 arrivasse a fare due gol in un campionato, beh, sarebbe il primo a dire: basta, smetto».