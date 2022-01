Toni: “Juve, Icardi una certezza. Scamacca forte ma deve ancora dimostrare”

L'ex bomber di Fiorentina, Juve e Roma Luca Toni ha parlato delle trattative dei bianconeri per riportare in Italia Icardi

Andrea Della Sala

Intervistato da Gazzetta.it, l'ex bomber di Fiorentina, Juve e Roma Luca Toni ha parlato delle trattative dei bianconeri per riportare in Italia Icardi:

Tornando alle alternative più in orbita Juve, fra Scamacca e Icardi…

“Icardi è una certezza: su dieci cross che gli arrivano in area due finiscono in gol. E’ un centravanti che partecipa meno alla manovra rispetto a Morata, ma dal gol sicuro. Scamacca è un attaccante molto forte ma deve dimostrare di essere da grande squadra. E’ una giovane promessa che ancora non si è confermata: penso che il futuro sarà suo, ma mi piacerebbe vedergli fare 20 gol in serie A. Se l’investimento economico per Icardi fosse contenuto, vedrei bene l’argentino oggi e l’azzurro domani”.

Quali sono le difficoltà di un subentro in corsa, per un giocatore?

“Per i giocatori di livello è un problema che non si pone. I giocatori fra loro si conoscono, l’ambientamento per chi ha già giocato in serie A è rapido. E alla Juve, se arrivasse Icardi, tutti già sanno che dovrebbero fargli arrivare più palloni possibili in area…”.

Le sembra possibile che tutto sarà risolto prima del 12 gennaio?

“Qualcosa secondo me succederà. Per la Juve è troppo importante arrivare in Champions, e anche le altre squadre si stanno muovendo sul mercato. Anzi, qualcuna, tipo l’Atalanta con Boga, si è già mossa. Qualche botto ci sarà”.

Tipo?

“Non escludo un effetto-domino: come parte la prima mossa… e alla fine immagino Morata si ritroverà al Barcellona e Icardi alla Juve”.