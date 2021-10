Toni: “Inter indebolita senza Lukaku, ma deve vincere il campionato. Dzeko…”

L'ex attaccante della Nazionale dice la sua in vista del derby d'Italia in programma domani sera a San Siro

Luca Toni, ex bomber della Nazionale e con un breve passato alla Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista del derby d'Italia: "Sarà una grande partita. La Juventus si sta riprendendo. Ho commentato i bianconeri per Amazon Prime contro lo Zenit: in questo momento si difendono bene e non rischiano praticamente nulla. Si vede chiaramente la mano di Allegri, che si sta dimostrando un allenatore intelligente, pratico e anche molto bravo. Non avendo Dybala, nell'ultimo periodo assente per infortunio, ha costruito una Juventus più attendista e devastante in ripartenza. I bianconeri devono migliorare nel possesso palla, ma sono convinto che da questo punto di vista basterà il rientro della Joya. Anche l'Inter è forte e in Champions si è riscattata dopo il ko con la Lazio. Poi è il derby d'Italia, una partita a sé".