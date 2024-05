Toni: “L’Inter ha rovinato i giudizi sulle altre. Pioli trattato troppo male”

L'ex attaccante della nazionale è tornato a parlare dell'ormai ex allenatore del Milan finito secondo dietro l'Inter campione

Luca Toni, intervistato da TuttoSport, è tornato sulla stagione del Milan finito secondo in classifica ma a 19 punti dall'Inter campione d'Italia. Queste le sue considerazioni in particolare sull'operato di Stefano Pioli che ha lasciato in questi giorni la panchina del club rossonero: