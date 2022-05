Toni: “Scudetto? L’Inter può farcela. A Cagliari la gara più difficile”

Le parole dell'ex attaccante a proposito della lotta scudetto in Serie A tra nerazzurri e il Milan di Pioli

Luca Toni, ex attaccante di diversi club e della nazionale, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del duello scudetto tra Inter e Milan. Questo il suo pensiero: "Sarà sicuramente una bella lotta fino all'ultimo. ma penso che l'Inter alla fine possa farcela. Da ex attaccante punto tutto sui centravanti, decidono sempre loro. Lautaro da una parte, Giroud ma anche Ibrahimovic dall'altra. Per i nerazzurri la partita più difficile nel calendario delle ultime tre è sicuramente quella in trasferta sul campo del Cagliari: hanno una salvezza da conquistare. Per il Milan sarà fondamentale la prossima in casa del Verona: li conosco. stanno bene fisicamente e giocare li non è davvero mai facile".